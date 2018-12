Regelungen zur Duldung in separates Gesetzz ausgegliedert

Kabinett billigt Fachkräftezuwanderungsgesetz

Berlin (AFP) - Die Bundesregierung hat am Mittwoch das bis zuletzt strittige Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen. Der nach Angaben aus Regierungskreisen vom Kabinett gebilligte Entwurf soll den Zuzug von Arbeitnehmern aus Nicht-EU-Staaten erleichtern, um den Fachkräftemangel in Deutschland abzumildern.

Afghanischer Mitarbeiter bei Firma in Sachsen © AFP

Strittig war zwischen Union und SPD insbesondere die Duldung bei Beschäftigung und Ausbildung. Diese soll abgelehnten Asylbewerbern mit Job unter bestimmten Voraussetzungen einen weiteren Verbleib in Deutschland ermöglichen. Die Bundesregierung hat die Regelungen zur Duldung nun in ein eigenes Gesetz ausgegliedert, das ebenfalls am Mittwoch beschlossen wurde.

Diese Vorgehensweise erleichtert Korrekturen im parlamentarischen Verfahren, denn bei der Union gibt es viel Kritik an der Beschäftigungsduldung. Vertreter von CDU und CSU befürchten, dass dadurch Fehlanreize und Missbrauchsmöglichkeiten geschaffen werden.

Die große Koalition hatte sich im Zuge des Asylstreits im Sommer darauf verständigt, das Vorhaben noch in diesem Jahr durch das Kabinett zu bringen. Dafür bot die Kabinettssitzung am Mittwoch die letzte Gelegenheit.