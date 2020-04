Vital Kamerhe im Visier von Korruptionsermittlungen

Kabinettschef in Demokratischer Republik Kongo verhaftet

Kinshasa (AFP) - In der Demokratischen Republik Kongo ist der mächtige Kabinettschef Vital Kamerhe wegen Verdachts auf Missbrauch staatlicher Gelder in Untersuchungshaft genommen worden. Wie am Mittwoch aus Justizkreisen verlautete, wurde der 61-Jährige in ein Gefängnis der Hauptstadt Kinshasa eingeliefert. Kamerhe ist ein Vertrauter von Staatschef Félix Tshisekedi.

Der Kabinettschef der Demokratischen Republik Kongo, Vital Kamerhe © AFP

Die Inhaftierung des Kabinettschefs erfolgte im Rahmen umfassender Korruptionsermittlungen gegen Mitglieder der Führungsschichten des zentralafrikanischen Landes. In den Ermittlungen gegen Kamerhe wird laut den Angaben aus den Justizkreisen die Vergabe öffentlicher Aufträge für Großprojekte unter die Lupe genommen.

Kamerhe ist schon seit vielen Jahren eine einflussreiche politische Figur in der Demokratischen Republik Kongo. Früher war er unter anderem Präsident der Nationalversammlung.