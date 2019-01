Landespolitiker gehört dem rechten Parteiflügel an

Kalbitz AfD-Spitzenkandidat zur Landtagswahl in Brandenburg

Rangsdorf (AFP) - Der Landes- und Fraktionschef der AfD in Brandenburg, Andreas Kalbitz, ist Spitzenkandidat seiner Partei zur Landtagswahl. Der 46-Jährige wurde am Wochenende auf einem Parteitag in Rangsdorf mit einer knappen Mehrheit von 319 Stimmen gewählt, wie die AfD am Montag auf Facebook mitteilte. Die Auszählung der Stimmen dauerte rund 13 Stunden, weshalb das Ergebnis erst am Montagfrüh offiziell vorlag.

Brandenburgs AfD-Landeschef Andreas Kalbitz auf dem Parteitag © AFP

Kalbitz gehört zum rechten Flügel der AfD. Seit 2014 sitzt er im Brandenburger Landtag, wo er seit November 2017 Fraktionsvorsitzender ist. Seit April 2017 ist der frühere Fallschirmjäger auch AfD-Landeschef. Im Kampf um die Spitzenkandidatur setzte er sich nun knapp gegen Christoph Berndt vom rechtsgerichteten Bündnis Zukunft Heimat durch, Berndt kam auf 314 Stimmen.

In Brandenburg wird zeitgleich mit Sachsen am 1. September ein neuer Landtag gewählt. Die jüngste Umfrage von Anfang Januar sah die AfD in Brandenburg bei 20 Prozent und damit gleichauf mit der regierenden SPD unter Ministerpräsident Dietmar Woidke. Die CDU lag in der Forsa-Umfrage bei 19 Prozent, die mit der SPD regierende Linke bei 17 Prozent. Die Grünen erreichten in der Umfrage zwölf Prozent. Damit dürfte die Regierungsbildung nach der Landtagswahl aus derzeitiger Sicht schwierig werden.