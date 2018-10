Langzeit-Präsident erhält mehr als 71 Prozent der Stimmen

Kameruns Staatschef Biya offiziell zum Sieger der Präsidentschaftswahl erklärt

Jaunde (AFP) - Kameruns Staatschef Paul Biya ist offiziell zum Sieger der Präsidentenwahl von Anfang Oktober erklärt worden. Biya habe 71,2 Prozent der Stimmen erhalten, sagte der Vorsitzende des Verfassungsrats, Clément Atangana, am Montag in Yaoundé im Fernsehen. Oppositionspolitiker Maurice Kamto kam demnach auf 14,2 Prozent.

Kameruns Staatschef Paul Biya bei der Wahl © AFP

Der seit 36 Jahren regierenden Staatschef Biya kann damit seine siebte Amtszeit in dem zentralafrikanischen Land antreten. Drei Viertel aller Kameruner können sich an keinen anderen Präsidenten ihres Landes erinnern. Er war als haushoher Favorit in die Wahl am 7. Oktober gegangen. Dennoch hatte sich Herausforderer Kamto nach dem Urnengang zum Sieger erklärt - ohne konkrete Auszählungsergebnisse vorzulegen.