Bis zu 328 Euro für jeden Rentner

Kanada zahlt seinen sieben Millionen Rentnern Zuschuss in Corona-Krise

Ottawa (AFP) - Die kanadische Regierung hat angekündigt, in der Corona-Krise allen rund sieben Millionen Rentnern im Land einen Extra-Zuschuss zu zahlen. Jeder Rentner solle bis zu 500 Kanadische Dollar (328 Euro) erhalten, erklärte am Dienstag Ministerpräsident Justin Trudeau. In Kanada wurde am Dienstag die Zahl von 5000 Covid-19-Todesfällen überschritten, mehr als 80 Prozent davon waren in Altenheimen.

Soldat hilft in Montréal einer Rentnerin © AFP

"Die vergangenen Wochen waren besonders schwierig für unsere älteren Mitbürger", erklärte Trudeau. "Sie müssen viel Zeit allein verbringen, getrennt von ihren Familien." Oft seien die Rentner gezwungen, sich Essen bei Lieferdiensten zu bestellen, um überhaupt Nahrung zu bekommen. "Das ist schlecht, sowohl für die Moral als auch für die Finanzen", sagte Trudeau.

Nach den Plänen der Regierung soll jeder Rentner eine Einmalzahlung von 300 Kanadischen Dollar erhalten. Besonders bedürftigen Senioren sollen 200 Dollar zusätzlich zustehen.