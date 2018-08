250 Soldaten mit sechs Hubschraubern übernehmen frühere Aufgabe von Bundeswehr

Kanadische Blauhelme beginnen UN-Mission im Norden Malis

Gao (AFP) - Kanadische Soldaten haben im Norden Malis ihren ersten Einsatz im Rahmen einer UN-Blauhelm-Mission seit mehr als zehn Jahren offiziell begonnen. Eine aus 250 Einsatzkräften bestehende Einheit mit sechs Hubschraubern nahm am Dienstag im UN-Feldlager Gao die Arbeit auf, in dem auch deutsche Soldaten stationiert sind. Die Kanadier übernehmen im Rahmen der UN-Mission Minusma Aufgaben der medizinische Evakuierung. Dafür war zuvor die Bundeswehr zuständig.

Ein kanadischer Soldat vor deutschen Blauhelmen in Gao © AFP

Deutschland hatte seine Hubschrauber in Absprache mit der UNO aus dem Einsatz in dem westafrikanischen Krisenstaat abgezogen. Die Bundeswehr beteiligt sich aber weiterhin an der UN-Mission sowie Mali-Missionen der EU. Im April erweiterte der Bundestag sogar das Minusma-Mandat und erlaubte die Entsendung von bis zu 1100 Soldaten. In Mali überlagern sich verschiedene Konflikte.

2013 hatte die UNO die Friedensmission in Mali gestartet, um das Land zu stabilisieren und eine Machtübernahme durch Dschihadisten zu verhindern. Ganze Regionen sind weiterhin nicht unter Kontrolle der ausländischen und malischen Regierungstruppen. Im Norden Malis sowie inzwischen auch im Zentrum des Landes sowie in den Nachbarländern wie Niger sind islamistische Gruppen aktiv.

Seine Einheit sei "extrem stolz", an der UN-Mission teilzunehmen, sagte der kanadische Kommandeur Chris McKenna bei einer Zeremonie im sogenannten Camp Castor in Gao. Kanada hatte in den 50er Jahren die Idee der UN-Blauhelmsoldaten als neutrale Kräfte in Konflikten entwickelt, hatte sich aber seit mehr als zehn Jahren an keinen Missionen beteiligt.