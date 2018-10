Bereits zehn tote Bewerber vor der Wahl am Samstag

Kandidat für Parlamentswahl in Afghanistan durch Bombe getötet

Kandahar (AFP) - Bei einem Bombenanschlag in Afghanistan ist am Mittwoch - drei Tage vor der Parlamentswahl - ein Kandidat getötet worden. Die Verantwortung für das Attentat in Laschkar Gah, der Hauptstadt der südlichen Provinz Helmand, übernahmen die islamistischen Taliban-Kämpfer. Ein Sprecher des Provinzgouverneurs sagte, der Kandidat Dschabar Kahraman habe sich in seinem Wahlkampfbüro mit Unterstützern getroffen, als ein unter seinem Sofa platzierte Sprengsatz explodierte. Sieben Menschen wurden demnach verletzt und mehrere Verdächtige festgenommen.

Wahlkampf in Kabul Mitte Oktober 2018 © AFP

Die Zahl der vor den Parlaments- und Kommunalwahlen am Samstag getöteten Kandidaten stieg damit auf zehn. Die Taliban hatten die Kandidaten aufgefordert, sich aus dem Wahlkampf zurückzuziehen. Sie bezeichneten die anstehenden Wahlen als "böswillige amerikanische Verschwörung" und kündigten Angriffe auf Wahllokale und Teilnehmer an.