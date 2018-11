Kandidaten für CDU-Vorsitz stellen sich der Basis in Bremen und Niedersachsen

Berlin (AFP) - Im Wettstreit um den CDU-Parteivorsitz stellen sich die drei aussichtsreichsten Kandidaten heute Abend (18.00 Uhr) der Parteibasis in Bremen und Niedersachsen. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Gesundheitsminister Jens Spahn präsentieren ihre Ideen auf einer Regionalkonferenz in Bremen. Anschließend beantworten sie Fragen aus dem Publikum.

CDU-Kandidaten Merz (v.l.), Kramp-Karrenbauer, Spahn © AFP

Die Regionalkonferenz ist die vorletzte von insgesamt acht Terminen in unterschiedlichen Bundesländern. Den Abschluss bildet am Freitag eine Veranstaltung in Berlin, die sich an CDU-Mitglieder aus der Hauptstadt sowie aus Brandenburg wendet. Gewählt wird der oder die neue Parteivorsitzende auf einem CDU-Bundesparteitag Anfang Dezember in Hamburg.