Philosoph als Namensgeber für Flughafen offenbar unerwünscht

Kant erhitzt die Gemüter in Kaliningrad

Moskau (AFP) - Er ist der berühmteste Sohn der Stadt, als Namensgeber für den Flughafen in Kaliningrad ist Immanuel Kant aber offenbar nicht willkommen. Der deutsche Philosoph sorgte in den vergangenen Tagen für eine skurrile Kontroverse in der russischen Exklave, in deren Verlauf er von offizieller Seite sogar als "Verräter" gebrandmarkt wurde.

Kant wurde 1724 im damaligen Königsberg geboren und verbrachte fast sein ganzes Leben in der Stadt, die später unter sowjetischer Herrschaft in Kaliningrad umbenannt wurde.

Bis vor kurzem führte Kant eine Online-Abstimmung zur Umbenennung des derzeitigen Chrabrowo-Flughafens an. Dies löste einen Sturm der Entrüstung aus. Der regionale Abgeordnete Andrej Kolesnik beschuldigte den Philosophen der "Russophobie", obwohl es hierfür keine historischen Belege gibt. Er halte es für unpatriotisch, den Flughafen zu "germanisieren".

Auch der Stabschef der russischen Ostseeflotte schaltete sich laut örtlichen Medien in die Debatte ein. In einem Video ist er demnach zu sehen, wie er in einer Rede vor Soldaten dazu aufruft, nicht für den Philosophen zu stimmen. Kant wirft er vor, "sein Vaterland verraten" zu haben.

Die Kritik zeigte Wirkung: Kant verlor in der Online-Umfrage an Zustimmung und landete schließlich hinter der russischen Kaiserin Elisabeth I., deren Armee Königsberg 1758 eroberte, aber fünf Jahre später wieder verließ. Kant hatte sich während der kurzen russischen Herrschaft erfolglos um einen Lehrposten an der örtlichen Universität bemüht - sein Brief an Elisabeth I. kam nie an.

Wie aufgeheizt die Stimmung ist, hatte sich bereits in der vergangenen Woche gezeigt, als Kants Grab, ein Denkmal zu Ehren des Philosophen sowie eine Gedenktafel, die an sein Wohnhaus erinnert, mit Farbe beschmiert wurden. Auf Flugblättern äußerten Aktivisten sich erleichtert, "dass der Name des Deutschen nicht unseren Flughafen beflecken wird".

Die Stimmungsmache gegen Kant stieß aber auch auf Widerstand. Für "denkende Menschen" sei Kant nicht Bürger eines bestimmen Landes, sondern ein Weltbürger, sagte der Sprecher der Kathedrale, die das Grab des Philosophen beherbergt. Auch der Leiter der Philosophischen Fakultät der Immanuel-Kant-Universität in Kaliningrad zeigte kein Verständnis für die Proteste.

Ein Philosophie-Student, der zu einer Pro-Kant-Demonstration aufgerufen hatte, wurde nach eigenen Angaben von der Polizei befragt. Die Kundgebung sei von den Behörden nicht genehmigt worden, sagte Michail Schipilow zu AFP. Er vermute eine anti-deutsche Stimmung hinter der Kontroverse: "Kant ist Deutscher, daher ist er ein Feind."