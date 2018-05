Karl-Marx-Statue in Trier wird enthüllt

Trier (AFP) - Im Rahmen der großen Jubiläumsfeierlichkeiten zum 200. Geburtstag von Karl Marx wird in seiner Geburtsstadt Trier am Samstag (11.30 Uhr) eine von China der Stadt geschenkte Statue des Philosophen enthüllt. Die Aufstellung sorgte in den vergangenen Wochen immer wieder für Streit. Am Wochenende beginnt in der rheinland-pfälzischen Universitätsstadt mit einem Bürgerfest ein umfassendes Jubiläumsprogramm.

Karl-Marx-Statue in Trier © AFP

Teil des Programms sind auch mehrere Ausstellungen zum Leben und Werk des Philosophen. In Trier werden am Samstag unter anderem SPD-Chefin Andrea Nahles und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) erwartet. Marx wurde am 5. Mai 1818 in Trier geboren, er starb am 14. März 1883 in London.