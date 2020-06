Bildungsministerin bekräftigt Plan für Rückkehr zum Regelbetrieb nach den Ferien

Karliczek befürwortet Einsatz von Lehramtsstudenten an Schulen

Berlin (AFP) - Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) befürwortet den Einsatz von Lehramtsstudenten in den Schulen in der Corona-Pandemie. Mit einigen Bundesländern gebe es Gespräche darüber, wie Lehramtsstudenten als Unterstützung in den Unterricht eingebunden werden können, sagte Karliczek am Donnerstag im ARD-"Morgenmagazin". Die Idee sei "auf dem Weg".

Ministerin Karliczek © AFP

Grünen-Chefin Annalena Baerbock hatte am Mittwoch vorgeschlagen, auch Lehramtsstudenten für den Unterricht heranzuziehen, um den erhöhten Personalbedarf an den Einrichtungen während der Pandemie decken zu können. Zudem solle das freiwillige soziale Jahr ausgebaut werden, um zusätzliches Personal für Schulen und Kitas zu rekrutieren.

Nach dem Willen der Kultusministerkonferenz (KMK) sollen die Schulen nach den Sommerferien bundesweit zum Regelbetrieb zurückkehren. "Dies muss uns gelingen", bekräftigte Karliczek. In der Corona-Krise sei allen viel zugemutet worden - etwa Homeschooling und Homeoffice zusammenzubringen. In möglichst vielen Bereichen müsse nun "zur Normalität" zurückgekehrt werden. Es gehe um "Regelmäßigkeit und Verlässlichkeit" nach den Sommerferien, sagte die Ministerin.

Wegen der Corona-Pandemie waren die Schulen seit Mitte März bundesweit geschlossen. Seit Anfang Mai findet zwar wieder Präsenzunterricht statt, jedoch in stark eingeschränktem Umfang. Viele Kinder können nur tage- oder wochenweise in die Schule gehen.