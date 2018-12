Ministerpräsidenten bekräftigen Nein zu geforderter Kofinanzierung

Karliczek und Nahles fordern Länder zu Ja zu Grundgesetzänderung auf

Osnabrück (AFP) - Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat die Länder aufgefordert, den Weg für die Digitalisierung an den Schulen frei zu machen. "Jetzt kommt es darauf an, dass im Bundesrat der Weg für die erforderliche Grundgesetzänderung geebnet wird", sagte Karliczek der "Neuen Osnabrücker Zeitung" von Dienstag. Unterstützung erhielt sie von SPD-Chefin Andrea Nahles.

Bund soll Ländern stärker bei der Bildung helfen können © AFP

Im Rahmen des Digitalpakts Schule will der Bund den Ländern in den kommenden Jahren rund fünf Milliarden Euro zukommen lassen, um damit unter anderem Tablets und schnelles Internet in den Schulen finanzieren zu können. Mehrere Landesregierungen haben jedoch bereits angekündigt, der Grundgesetzänderung im Bundesrat am 14. Dezember nicht zustimmen zu wollen. Dort braucht es dafür eine Zwei-Drittel-Mehrheit.

Strittig ist vor allem, ob finanzielle Hilfen des Bundes per Gesetz an eine 50-prozentige Ko-Finanzierung des jeweiligen Landes geknüpft werden dürfen. Eine Reihe von Ländern sehen mit der Neuregelung zudem ihre Zuständigkeit für die Bildung über Gebühr beschnitten. Für den Digitalpakt müsse man "nicht 70 Jahre bewährter Verfassungstradition aus den Angeln heben", warnte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) im Deutschlandfunk. Er räumte allerdings auch ein: "Wir brauchen dringend das Geld zum Digitalpakt."

Der Startschuss für den Digitalpakt Schule sei "in greifbarer Nähe", forderte Karliczek dagegen in der "NOZ" die Länder zum Einlenken auf. Auch die Staatsministerin für Digitalisierung im Kanzleramt, Dorothee Bär (CSU), verteidigte den Digitalpakt. Den Föderalismus stelle sie nicht grundsätzlich infrage, "aber man muss sich überlegen, ob bei der Digitalisierung in den Schulen der Föderalismus nicht ein Totengräber sein kann", warnte Bär in der Zeitung.

Nahles betonte, die SPD setze sich geschlossen dafür ein, dass das Gesetzgebungsverfahren zu den Grundgesetzänderungen schnellstmöglich zu einem erfolgreichen Abschluss geführt werde. Das geltende Kooperationsverbot müsse abgeschafft werden. "Wenn es noch offene Fragen zwischen Bund und Ländern gibt, müssen diese zügig geklärt werden", forderte Nahles in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND - Mittwochsausgaben). Nur eine Grundgesetzänderung mache neben dem Digitalpakt auch "die dringend nötigen Investitionen in den sozialen Wohnungsbau und den öffentlichen Personennahverkehr" möglich.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) rief zu einem Kompromiss auf. "Die Landesregierung Thüringens begrüßt den Digitalpakt im Grundsatz", sagte er den RND-Zeitungen. Allerdings widerspreche die einseitig "vom Bundestag beschlossene mindestens hälftige Ko-Finanzierung durch die Länder allen zuvor gemachten Absprachen". Thüringen werde daher den Vermittlungsausschuss anrufen.

"Wir müssen jetzt alles dafür tun, dass der Digitalpakt kommt. Einschließlich Grundgesetzänderung", sagte auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) den RND-Zeitungen. Lediglich die Ko-Finanzierungsklausel will auch er in einem Vermittlungsverfahren beseitigen.

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, kritisierte den Streit als "ein Trauerspiel ohne Ende". Zwar dürfe man nicht allein die Schuld den Ländern zuschieben, doch "wir brauchen den Digitalpakt Schule dringend", sagte er der "Rheinischen Post" vom Dienstag.