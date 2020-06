80-Jähriger hat noch immer großen politischen Einfluss in Kasachstan

Kasachstans Ex-Präsident Nursultan Nasarbajew positiv auf Coronavirus getestet

Nur-Sultan (AFP) - Kasachstans früherer Präsident Nursultan Nasarbajew hat sich nach offiziellen Angaben mit dem Coronavirus angesteckt. Der 79-Jährige befände sich derzeit in häuslicher Isolation, hieß es am Donnerstag in einer auf der Website des Ex-Staatschefs veröffentlichten Erklärung.

Nursultan Nasarbajew © AFP

"Leider zeigte der letzte Test ein positives Ergebnis an", hieß es in der Erklärung. Es gebe jedoch "keinen Grund zur Besorgnis".

Nasarbajew, der im Juli seinen 80. Geburtstag feiert, hatte die Präsidentschaft im vergangenen Jahr an Kassim-Schomart Tokajew übergeben. Den Status als "Staatsoberhaupt" hält Nasarbajew jedoch weiterhin. Als Vorsitzender der Regierungspartei Nur Otan und als Präsident des kasachischen Sicherheitsrates hat Nasarbajew großen Einfluss auf das Geschehen im Land.