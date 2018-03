Unabhängigkeitsbefürworter am Sonntag in Deutschland festgenommen

Kataloniens Ex-Regionalpräsident Puigdemont bleibt im Gewahrsam

Kiel (AFP) - Der katalanische Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont bleibt in Deutschland in Gewahrsam. Das Amtsgericht Neumünster in Schleswig-Holstein habe entschieden, dass Puigdemont weiter festgehalten werde, bis über seine Auslieferung nach Spanien entschieden ist, teilte das Landgericht Kiel am Montagabend mit.

Demonstranten vor der Justizvollzugsanstalt Neumünster © AFP

Puigdemont war am Sonntag auf der Grundlage eines von Spanien erwirkten Europäischen Haftbefehls in Schleswig-Holstein festgenommen worden. Der Politiker wird wegen seiner führenden Rolle beim katalanischen Streben nach Unabhängigkeit in Spanien wegen "Rebellion", "Aufwiegelung" und wegen des Vorwurfs der Veruntreuung öffentlicher Gelder gesucht.

Die Entscheidung über eine Auslieferung Puigdemonts nach Spanien dürfte nach Einschätzung der zuständigen Generalstaatsanwaltschaft nicht vor Ostern fallen.