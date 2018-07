Kataloniens Ex-Regionalpräsident Puigdemont kehrt nach Belgien zurück

Berlin (AFP) - Der im Exil lebende katalanische Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont verlässt Deutschland und kehrt nach Belgien zurück. "Ich werde an diesem Wochenende nach Belgien zurückkehren", sagte Puigdemont am Mittwoch vor Journalisten in Berlin. Den internationalen Haftbefehl gegen Puigdemont hatte die spanische Justiz kürzlich aufgehoben, so dass der Katalane sich außerhalb Spaniens nun wieder frei in Europa bewegen kann.