Bischöfe führen Prozession durch umkämpfte Stadt Masaya an

Katholische Kirche in Nicaragua bekundet Solidarität mit Regierungsgegnern

Masaya (AFP) - Im eskalierenden Konflikt in Nicaragua hat die katholische Kirche Solidarität mit den Regierungsgegnern bekundet. Der Weihbischof der Hauptstadt Managua, Silvio Báez, rief bei einer Kundgebung in der umkämpften Stadt Masaya am Donnerstag (Ortszeit) dazu auf, die "kriminellen Taten" der regierungstreuen Kämpfer nicht zu imitieren. Prominente Bischöfe führten die Menschenmenge in einer Prozession durch Masaya.

Prozession in Masaya © AFP

Er wolle an eines der zehn Gebote erinnern, sagte Weihbischof Báez: "Du sollst nicht töten." An Staatschef Daniel Ortega und seine Ehefrau, Vizepräsidentin Rosario Murillo, gewandt forderte er: "Kein weiterer Toter mehr!"

Im Zuge der Protestbewegung hatten die Bewohner von Masaya in dieser Woche eine Rebellion gegen Staatschef Ortega ausgerufen und Barrikaden errichtet. Daraufhin hatten regierungstreue Kämpfer die Stadt angegriffen, bei Kämpfen wurden dort in den vergangenen Tagen mindestens 23 Menschen getötet.

Nach Angaben von Menschenrechtlern starteten Sicherheitskräfte und paramilitärische Einheiten am Donnerstagmorgen einen neuen Angriff auf Masaya. Ein Anführer der Protestbewegung berichtete von Explosionen. Rund 500 vermummte und schwer bewaffnete Männer seien am Morgen in die Stadt eingedrungen. Bewohner beklagten erneute Brandstiftungen. Sie wehrten sich mit selbstgebauten Granatenwerfern.

Die Unruhen in Nicaragua hatten Mitte April begonnen, als Sicherheitskräfte Kundgebungen gegen Rentenkürzungen gewaltsam niederschlugen. Seither weiteten sich die Proteste auf das ganze Land aus, sie richten sich inzwischen gegen den autoritären Regierungsstil von Staatschef Daniel Ortega und seiner Ehefrau, Vizepräsidentin Rosario Murillo. Ortega schließt einen Rücktritt jedoch aus. Der ehemalige Guerillakämpfer regierte Nicaragua von 1979 bis 1990 und erneut seit elf Jahren, sein derzeitiges Mandat endet im Januar 2022.