Neues System an ordentliche Gerichte angelehnt

Katholische Kirche will weniger Entschädigung zahlen als von Opfern gefordert

Mainz (AFP) - Die katholische Deutsche Bischofskonferenz will bei der Entschädigung von Opfern sexuellen Missbrauchs deutlich unter der Höhe der von Opfervertretern genannten Forderungen bleiben. Missbrauchsopfer sollen Schmerzensgeld nach individueller Festlegung in der auch von staatlichen Gerichten gewährten Höhe erhalten, wie die Frühjahrsvollversammlung am Donnerstag in Mainz beschloss. Opfervertreter hatten hingegen pauschale Zahlungen in Höhe von 300.000 Euro gefordert.

Neuer Bischofskonferenzvorsitzender Georg Bätzing © AFP

Staatliche Gerichte legen Schmerzensgelder dagegen höchstens im fünfstelligen Bereich fest. Die Bischöfe erklärten, ihnen sei "bewusst, dass die in Deutschland zuerkannten Schmerzensgelder zuweilen als zu gering in der Kritik stehen". Die von der Kirche gewährten Leistungen sollten im oberen Bereich der geltenden Schmerzensgeldlisten liegen. Opfer müssen sich einer Plausibilitätsprüfung unterziehen, die Festlegung der Zahlungen erfolge durch ein zentrales und unabhängiges Gremium.