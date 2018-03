US-Präsident würde gerne gegen Talkshow-Queen Oprah Winfrey antreten

"Keep America Great!" - Trump stellt Wahlkampfslogan für 2020 vor

Moon Township (AFP) - US-Präsident Donald Trump hat seinen Slogan für den Präsidentschaftswahlkampf 2020 vorgestellt. "Unser neuer Slogan, wenn wir - könnt ihr es glauben, in zwei Jahren - den Wahlkampf beginnen, wird 'Keep America Great', Ausrufezeichen", sagte Trump am Samstag bei einem Auftritt im US-Bundesstaat Pennsylvania. "Keep America Great!"

US-Präsident Trump © AFP

Auf Deutsch bedeutet das etwa "Lasst Amerika großartig bleiben!" oder "Amerika soll großartig bleiben!". Es ist eine Weiterführung seines Wahlkampfslogans von 2016, "Make America Great Again" (Macht Amerika wieder großartig), mit dem er die Präsidentschaftswahl gewonnen hatte.

Trump hatte seinen Wahlkampfslogan für 2020 schon im Januar 2017 - wenige Wochen nach seinem Wahlsieg über die Demokratin Hillary Clinton - in einem Interview genannt und dann beim Marken- und Patentamt angemeldet. Die Botschaft hinter dem neuen Slogan: In seiner vierjährigen Amtszeit will Trump die USA zur alten Stärke zurückgeführt haben, die das Land in seinen Augen verloren hat.

Bei einer Wahlkampfveranstaltung seiner Republikaner in einem Vorort von Pittsburgh sagte Trump, er wünsche sich die US-Talkshow-Queen Oprah Winfrey als Herausforderin bei der Präsidentschaftswahl 2020. "Ich würde es lieben, Oprah zu schlagen", sagte Trump seinen jubelnden Zuhörern. "Ich kenne ihre Schwäche."

Seit Jahren gibt es immer wieder Spekulationen über die politischen Ambitionen der 64-jährigen Afroamerikanerin. Ihre leidenschaftliche Rede bei der Verleihung der Golden Globes gegen den sexuellen Missbrauch von Frauen Anfang Januar heizte diese weiter an. Die Starmoderatorin hat nach eigenen Angaben keinerlei Ambitionen auf eine Kandidatur.