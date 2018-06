USA blockieren Resolution zum Schutz der Palästinenser - Auch US-Entwurf abgelehnt

Keine Einigung im UN-Sicherheitsrat über Resolution zu Gewalt in Nahost

New York (AFP) - Der UN-Sicherheitsrat hat sich nicht auf eine gemeinsame Haltung zur jüngsten Gewalteskalation in Nahost einigen können. Die USA blockierten am Freitag mit ihrem Veto einen Resolutionsentwurf zum Schutz der Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland. Der von Kuwait im Namen der arabischen Staaten verfasste Entwurf wurde von zehn Ländern unterstützt, darunter China, Frankreich und Russland.

US-Botschafterin bei der UNO, Nikki Haley © AFP

Auch eine von den USA eingebracht Resolution, die der radikalislamischen Hamas die Schuld für die jüngsten Auseinandersetzungen mit Israel zugewiesen hatte, scheiterte im Sicherheitsrat. Elf Mitgliedstaaten enthielten sich bei der Abstimmung. Russland, Kuwait und Bolivien votierten dagegen.

Islamistische Gruppen im Gazastreifen und die israelische Armee hatten sich in dieser Woche die schwersten Auseinandersetzungen seit dem Gazakrieg im Jahr 2014 geliefert. Die Konfrontation begann mit dutzenden Raketen- und Granatangriffen aus dem Gazastreifen auf Israel, auf die die israelische Armee mit massiven Luftangriffen auf dutzende Ziele der Islamisten im Gazastreifen reagierte. Zuletzt nahm die Gewalt wieder ab.