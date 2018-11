Generalstaatsanwaltschaft Naumburg weist Beschwerde von Hinterbliebenen ab

Keine weiteren Ermittlungen im Todesfall Oury Jalloh

Naumburg (AFP) - Im Fall des in einer Dessauer Polizeizelle gestorbenen Asylbewerbers Oury Jalloh wird es keine weiteren Ermittlungen geben. Die Generalstaatsanwaltschaft des Landes Sachsen-Anhalt wies eine Beschwerde von Hinterbliebenen gegen die Einstellung des Ermittlungsverfahrens ab, wie die Behörde am Donnerstag in Naumburg mitteilte. Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass Polizeibeamte oder Dritte die Matratze, auf der Jalloh lag, angezündet haben könnten.

Nachgestellte Szene in der Zelle in einem Brandforschungsinstitut © AFP

In der Gesamtschau aller Gutachten und der mehr als 120 Zeugenaussagen könne "eine eigenhändige Entzündung der Matratze durch Ouri Jalloh nicht ausgeschlossen werden", erklärte Generalstaatsanwalt Jürgen Konrad. Es hätten sich auch "keine beweisbaren Anhaltspunkte ergeben(...), die eine Entzündung durch Polizeibeamte oder durch Dritte belegen".

Es gebe weder Beweise für eine Tötung Jallohs oder gar für ein Mordkomplott noch Hinweise darauf, dass Jalloh aus rassistischen Gründen getötet worden sein könnte. "Es mangelt sowohl an einem Motiv als auch an der zeitlichen Gelegenheit dafür", erklärte der Generalstaatsanwalt. "Das Ermittlungsverfahren wegen des Todes von Ouri Jalloh bleibt eingestellt."

Jalloh war am 7. Januar 2005 verbrannt in einer Zelle des Polizeireviers Dessau gefunden worden. Er lag dort an Händen und Füßen gefesselt auf einer Matratze. Das Landgericht Magdeburg verurteilte den damaligen Dienstleiter 2012 wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe, weil er Jalloh besser hätte überwachen müssen.

Der Bundesgerichtshof bestätigte 2014 das Urteil, in dem davon ausgegangen wurde, dass der Mann aus Sierra Leone die Matratze selbst angezündet hatte. Daran werden aber immer wieder Zweifel geäußert. Vor allem von einer Jalloh-Gedenkinitiative wird diese Version seit langem in Frage gestellt, sie geht von einem Mord aus.

Die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg entzog 2016 der Dessauer Staatsanwaltschaft das Verfahren und übertrug den Fall Jalloh an die Staatsanwaltschaft Halle. Diese stellte das Ermittlungsverfahren mit der Begründung ein, dass das Verfahren "keine ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für eine Beteiligung Dritter an der Brandlegung ergeben" habe.

Ende 2017 zog die Generalstaatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren aufgrund der unterschiedlichen Bewertung der Todesumstände Jallohs erneut an sich und bestätigte nun die Einstellung der Ermittlungen.

Die Initiative zum Gedenken an Oury Jalloh nannte die Entscheidung "angesichts der vorliegenden Beweislast absolut nicht nachvollziehbar". Aus Sicht der Aktivisten belegen mehrere Gutachten, dass er sich nicht selbst angezündet habe. Die Initiative hatte Anfang des Jahres eine eigene Kommission mit internationalen Experten ins Leben gerufen, um den Tod von Jalloh zu untersuchen.

Auch der Landtag von Sachsen-Anhalt hat zwei unabhängige Sonderermittler eingesetzt, die sich nach Abschluss der juristischen Prüfungen mit dem Fall befassen und die im Landtag lagernden Polizei- und Justizakten neu bewerten sollen.

Die Linksfraktion im Magdeburger Landtag kritisierte, die Einstellung des Ermittlungsverfahrens und die jahrelange Hin-und Herschieberei der Verantwortung dafür trügen "nicht dazu bei, Vertrauen in den Rechtsstaat zurückzuerlangen". Umso wichtiger sei nun die politische Aufarbeitung. Die beiden Sonderermittler sollten daher schnell ihre Arbeit aufnehmen, forderte die innenpolitische Sprecherin Henriette Quade.