Lindner stellt nach Kritik Vertrauensfrage - Ramelow will wieder antreten

Kemmerich erklärt Rücktritt und macht Weg für Neuwahl in Thüringen frei

Erfurt (AFP) - Einen Tag nach seiner umstrittenen Wahl zum Thüringer Ministerpräsidenten tritt Thomas Kemmerich schon wieder den Rückzug an - und macht den Weg für Neuwahlen frei. Die FDP-Fraktion will dafür die Auflösung des Landtags beantragen, wie Kemmerich am Donnerstag nach einem Krisengespräch mit FDP-Chef Christian Lindner in Erfurt sagte. Sein Rücktritt sei "unumgänglich". Lindner will indes nach Kritik an seinem Vorgehen im FDP-Bundesvorstand die Vertrauensfrage stellen.

Thomas Kemmerich © AFP

Nur 25 Stunden nach seiner umstrittenen Wahl zum Regierungschef sagte Kemmerich, mit der Neuwahl solle der "Makel der Unterstützung durch die AfD vom Amt des Ministerpräsidenten genommen werden". Die Umstände seiner Wahl ließen keine andere Möglichkeit, denn die AfD habe "mit einem perfiden Trick versucht, die Demokratie zu beschädigen".

Kemmerich war am Mittwoch mit Stimmen von CDU und AfD zum Ministerpräsidenten Thüringens gewählt worden. Daraufhin wurden umgehend Forderungen nach einem Rücktritt und Neuwahlen laut, auch in Kemmerichs eigener Partei. Lindner fuhr am Donnerstag nach Erfurt, um Kemmerich zu einem Amtsverzicht zu bewegen. Zu der Rücktrittentscheidung habe ihn aber niemand gezwungen, sagte Kemmerich nach dem Gespräch.

Er betonte, dass die Entscheidung, bei der Ministerpräsidentenwahl am Mittwoch zu kandidieren, vom Landesverband Thüringen gefällt worden sei. Der Landesverband habe dabei "in den letzten Tagen immer in Kontakt mit Herrn Lindner gestanden", sagte Kemmerich.

Von einer Neuwahl erhoffe er sich klarere demokratische Verhältnisse im Landtag: "Demokratien brauchen demokratische Mehrheiten, die sich offensichtlich in diesem Parlament nicht herstellen lassen", sagte Kemmerich. Dabei gelte für die FDP: "Eine Zusammenarbeit mit der AfD gab es nicht, gibt es nicht und wird es nicht geben."

Um den Landtag aufzulösen, müssen dies zwei Drittel seiner Mitglieder auf Antrag von einem Drittel beschließen. Für den Fall, dass dies nicht zustande kommt, will Kemmerich im Landtag die Vertrauensfrage stellen. Wird ihm dabei das Vertrauen entzogen, würde dies nach der Landesverfassung ebenfalls den Weg für Neuwahlen frei machen.

Der am Mittwoch als Ministerpräsident abgewählte Bodo Ramelow (Linke) will bei Neuwahlen erneut antreten. Er sei bereit, seinen "Hut in den Ring zu werfen", sagte er dem "Spiegel". Er werde "mit dem Rückhalt der Menschen" um die Staatskanzlei kämpfen.

Lindner berief für Freitag eine Sondersitzung des FDP-Vorstands ein, um sich dort "des Rückhalts zu versichern", wie er nach seiner Begegnung mit Kemmerich in Erfurt sagte. "Die Bundesführung muss neu legitimiert werden, ein Weiterso kann es da nicht geben". Lindner war in die Kritik geraten, weil er sich nach der Wahl Kemmerichs nicht sofort von dem Vorgang distanzierte, sondern von einer möglichen Zusammenarbeit mit der neuen Regierung sprach.

Zuvor hatte sich auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dafür ausgesprochen, die Wahl Kemmerichs rückgängig zu machen. Diese sei "ein einzigartiger Vorgang, der mit einer Grundüberzeugung gebrochen hat für die CDU und auch für mich", sagte sie im südafrikanischen Pretoria. Der Vorgang sei "unverzeihlich".