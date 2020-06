Land setzt sich in Stichwahl um afrikanischen Sitz gegen Dschibuti durch

Kenia als nicht-ständiges Mitglied in UN-Sicherheitsrat gewählt

New York (AFP) - Kenia wird dem UN-Sicherheitsrat ab 2021 als nicht-ständiges Mitglied angehören. Das afrikanische Land setzte sich am Donnerstag in New York in einer Stichwahl gegen Dschibuti durch. Bei der Wahl von fünf neuen Mitgliedern für das mächtigste UN-Gremium hatte sich am Mittwoch keiner der beiden afrikanischen Staaten die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit der Vollversammlung sichern können.

UN-Sicherheitsrat © AFP

Am Donnerstag erhielt Kenia dann 129 von 191 abgegeben gültigen Stimmen. Dschibuti kam auf 62. Kenia wird damit im Januar für zwei Jahre den afrikanischen Sitz im UN-Sicherheitsrat von Südafrika übernehmen.

In den vergangenen Jahren hatten sich die Staaten des afrikanischen Kontinents immer auf einen Kandidaten einigen können. Dieses Mal gab es aber Konflikte: Kenia wurde von der Afrikanischen Union unterstützt. Dschibuti behauptete allerdings, es habe nach dem Rotationsprinzip Vorrang, da Kenia schon häufiger im Sicherheitsrat saß.

Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hatte am Mittwoch bereits Indien, Mexiko, Norwegen und Irland als neue nicht-ständige Mitglieder in den Sicherheitsrat gewählt.

Der UN-Sicherheitsrat hat 15 Mitglieder: Neben den fünf ständigen Mitgliedern USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien werden zehn weitere Staaten von der UN-Vollversammlung jeweils für zwei Jahre in das Gremium gewählt. Deutschland ist seit Anfang 2019 im Sicherheitsrat vertreten und scheidet zum Jahreswechsel aus dem Gremium aus.