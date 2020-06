Ergebnisse aus neuer Dialogplattform sollen in Politik mit einfließen

"Kickoff" mit "Kontroversator": CDU baut Präsenz im Internet aus

Berlin (AFP) - Mit einer neuen Digitalplattform will die Bundes-CDU besser mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen und Anregungen für die Regierungsarbeit sammeln. Über die Plattform "Kickoff2030" sollen Teilnehmer ab sofort über ihre Alltagserfahrungen in der Coronakrise berichten, Ideen präsentieren und Lösungen diskutieren können, sagte Generalsekretär Paul Ziemiak am Mittwoch in Berlin. Die Ergebnisse der Beratungen sollen dann dem Bundesparteitag im Dezember vorlegt werden.

Ziemiak am Donnerstag in der Berliner AFP-Redaktion © AFP

Zentraler Bestandteil der neuen Dialogplattform soll der "Kontroversator" sein - hier sollen sich Teilnehmer "wie in einem Workshop einklinken und diskutieren" können, sagte Ziemiak. Regelmäßig sollen sich prominente CDU-Politiker einschalten - Ziemiak nannte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Wirtschaftsminister Peter Altmaier als Diskussionspartner.

"Wir wollen nicht die Menschen beschallen, wir wollen ihre Geschichte hören", sagte der Generalsekretär. Die Plattform stehe allen offen - Parteimitgliedern ebenso wie Nicht-Mitgliedern.

Die CDU arbeitet derzeit daran, ihre Digitalpräsenz auszubauen. Den Anstoß hatte vor einem Jahr der Wirbel um ein CDU-kritisches Internet-Video des Webproduzenten Rezo gegeben, auf das die Partei nach eigener Einschätzung unzureichend reagiert hatte. Ziemiak und Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer kündigten daraufhin an, die CDU digital besser aufzustellen.