CDU-Politiker verweist auf mögliche Wiedereröffnung von Restaurants und Cafés

Kieler Ministerpräsident Günther geht von schrittweisen Corona-Lockerungen aus

Hamburg (AFP) - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) rechnet mit einer schrittweisen Lockerung der strikten Corona-Beschränkungen in den kommenden Wochen. "Wir beginnen also demnächst eine Phase, wo wir aller Voraussicht nach gewisse gesellschaftliche Dinge wieder ermöglichen", sagte Günther der Wochenzeitung "Die Zeit" laut Vorabmeldung vom Dienstag. In der kommenden Woche wollen die Regierungen von Bund und Bundesländern gemeinsam über das weitere Vorgehen beraten.

Schild ermuntert zum Zuhause-Bleiben © AFP

Günther verwies als Beispiel auf eine mögliche Wiedereröffnung von Restaurants, Cafés und Bars. "Da, wo es räumlich möglich ist, den Abstand zu wahren, kann man Regelungen auch wieder lockern", sagte er. Die Schließungen seien auch deshalb notwendig geworden, weil die zuvor erlassenen Abstandsregeln noch nicht eingehalten worden seien. Er gehe davon aus, dass dies inzwischen anders sein würde.