Generalstaatsanwalt kündigt weitere Enthüllungen im Fall Babtschenko an

Kiew rechtfertigt sich vor Diplomaten für vorgetäuschten Journalisten-Mord

Kiew (AFP) - Nach internationaler Kritik an der vorgetäuschten Ermordung des russischen Journalisten Arkadi Babtschenko in Kiew haben sich die ukrainischen Behörden gegenüber westlichen Diplomaten um Aufklärung bemüht. Rund zehn Diplomaten kamen am Freitag zu einem zweistündigen Treffen mit der Generalstaatsanwaltschaft in Kiew zusammen, wie ein AFP-Reporter berichtete. Generalstaatsanwalt Juri Luzenko hatte die Gespräche mit in Kiew ansässigen Vertretern der G7-Staaten Deutschland, USA, Kanada, Frankreich, Großbritannien, Italien und Japan bereits am Donnerstag angekündigt.

Kritik an vorgetäuschter Ermordung von Arkadi Babtschenko © AFP

Bei dem Treffen sollten die Hintergründe für den fingierten Mord an dem kremlkritischen Journalisten Babtschenko vom Dienstag dargelegt werden, hatte Luzenko im Fernsehen angekündigt. Er wolle "alles erklären, was man vor dem Hintergrund der geheimen Ermittlungen erklären kann", sagte Luzenko. An den Gesprächen beteiligte sich auch Vassil Gryzak, der Chef der ukrainischen Geheimdienste (SBU), wie AFP aus Geheimdienstkreisen erfuhr.

Der Geheimdienst hatte am Mittwoch bekanntgegeben, die Ermordung des Kreml-Kritikers inszeniert zu haben, um einen geplanten Anschlag auf Babtschenko zu vereiteln. Ein von Moskau angeheuerter Verdächtiger sei in Kiew festgenommen worden. In die Erleichterung über Babtschenkos Wohlergehen mischte sich rasch Kritik - Moskau sprach von "Propaganda". Journalistenverbände kritisierten das Vorgehen scharf.

Derweil nahm Generalstaatsanwalt Luzenko die Behörden seines Landes gegen Kritik in Schutz. Luzenko sagte der "Bild"-Zeitung laut einem Vorabbericht: "Es waren keine Fake News, sondern eine Spezial-Operation, mit der wir Leben gerettet haben. Das war nach ukrainischem Recht völlig legal. Mir ist es egal, wenn uns jetzt einige kritisieren, solange wir den Mord verhindern konnten."

Durch die Inszenierung des Mordes hätten wichtige Erkenntnisse gesammelt werden können, sagte Luzenko weiter - etwa zu einer Namensliste von 30 Menschen, "die von russischer Seite getötet werden sollen". Luzenko kündigte an, in den nächsten Tagen weitere Beweise dafür vorlegen zu wollen, dass es eine Verbindung nach Russland gebe.