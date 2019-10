Klima-Aktionsbündnis Extinction Rebellion startet weltweite Proteste

Berlin (AFP) - Mit weltweiten Protestaktionen will das Klima-Aktionsbündnis Extinction Rebellion ab Montag den Druck auf die Regierungen erhöhen, mehr gegen den Klimawandel zu tun. In den kommenden zwei Wochen plant die Gruppe Aktionen des zivilen Ungehorsams in rund 60 Städten rund um den Globus. Schwerpunkte sind Europa, Nordamerika und Australien, Proteste sind aber auch in Argentinien, Südafrika und Indien vorgesehen.

Flaggen über dem Camp der Klimaaktivisten in Berlin © AFP

Extinction Rebellion war im vergangenen Jahr in Großbritannien gegründet worden. Das Aktionsbündnis hofft, allein in London 20.000 bis 30.000 Menschen für Blockaden rund um das Parlament und Regierungsgebäude zu mobilisieren. Auch in Berlin sind Aktionen geplant. Am Wochenende errichteten die Aktivisten dort in einer Grünanlage vor dem Kanzleramt bereits ein Zeltlager.