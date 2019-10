Anhänger von Extinction Rebellion harren im strömenden Regen aus

Klimaaktivisten blockieren Brücke und Platz in Paris

Paris (AFP) - Klimaaktivisten des Bündnisses Extinction Rebellion haben eine Brücke und einen Platz im Zentrum von Paris besetzt. Bis zu 300 Anhänger der Bewegung zelteten die Nacht zum Dienstag im strömenden Regen auf der Brücke Pont au Change in der Nähe der Kathedrale Notre-Dame und auf dem benachbarten Châtelet-Platz. Die Polizei war nicht eingeschritten, als Aktivisten die Brücke blockierten, die auf die Seine-Insel Île de la Cité führt.

"Hier rebellieren wir", stand auf einem Banner. "Unser Wirtschaftssystem beutet die Tier- und Pflanzenwelt aus", erklärte das Bündnis im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die Aktivisten wollen ihre Blockade in Paris bis Mittwoch aufrecht erhalten.

Am Wochenende hatte Extinction Rebellion vorübergehend ein Pariser Einkaufszentrum besetzt. Mit den weltweiten Aktionen will das Bündnis in dieser Woche den Druck auf die Regierungen erhöhen, gegen den Klimawandel und soziale Probleme vorzugehen.