Wissenschaftler: Flächendeckende "Bullenhitze" in Europa nicht mehr normal

Klimaforscher Latif wirft Merkel Untätigkeit im Kampf gegen Erderwärmung vor

Berlin (AFP) - Angesichts der gegenwärtigen Hitzewelle mit Ernteausfällen und Waldbränden hat der Klimaforscher Mojib Latif Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Untätigkeit in Sachen Klimaschutz vorgeworfen. "Merkel war ja nie wirklich eine Klimakanzlerin", sagte der Kieler Wissenschaftler der "Welt" (Samstagsausgabe). "De facto gibt es keinen Klimaschutz, weder weltweit noch in Deutschland", lautet Latifs düstere Bilanz. Der Ausstoß von Treibhausgasen nehme vielmehr weiter zu.

Sonne über ausgetrocknetem Feld in Magdeburg © AFP

Als Beispiel führte Latif den Verkehrssektor an. Wann immer es um die Automobilindustrie gegangen sei, habe Merkel in Brüssel interveniert.Das Resultat sei, dass Autos immer größer, schwerer und schneller würden, mehr Sprit verbrauchten und mehr klimaschädliches Kohlendioxid (CO2) ausstießen. Die Emissionen im Straßenverkehr nähmen seit Jahren zu, kritisierte Latif.

Der Klimawandel trage auch zu Hitzewellen wie derzeit in Deutschland und weiten Teilen Europas bei, warnte der Wissenschaftler. "Die Bullenhitze flächendeckend über ganz Europa ist außergewöhnlich", sagte er der "Welt". Jetzt bestätige sich, was Klimaforscher schon vor Jahrzehnten vorhergesagt hätten. In Deutschland würden die Hitzetage mit über 30 Grad Celsius zunehmen ebenso wie die Zahl der "Tropennächte", die nicht unter 20 Grad abkühlen. Und wenn es regne, "dann wie aus Kübeln", sagte Latif.

Der Wissenschaftler räumte ein, einzelne Wetterextreme seien kein Beleg für einen vom Menschen verursachten Klimawandel. Aber eine so lang andauernde Hitzeperiode in den hohen Breiten bis hinauf zum Polarkreis lasse sich nicht mehr mit "normaler Klimavariabilität" erklären. Wenn Klimaforscher aus ihren Messungen die natürlichen Klimaschwankungen herausrechneten, zeige sich der Einfluss des Menschen – und der nehme kontinuierlich zu.

Derzeit ächzen weite Teile Europas unter enormer Hitze. Unter anderem in Griechenland, Schweden, Lettland, aber auch in Deutschland brachen Waldbrände aus.