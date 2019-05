Klimakabinett berät über notwendige Maßnahmen gegen Erderwärmung

Berlin (AFP) - Das Klimakabinett der Bundesregierung berät am Mittwochvormittag im Anschluss an die reguläre Kabinettssitzung über notwendige Schritte im Kampf gegen die Erderwärmung. Die beteiligten Minister sollen dem Gremium konkrete Vorschläge vorlegen, mit welchen Maßnahmen sie in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich das Erreichen der deutschen Klimaziele sicherstellen wollen. Dafür sind erhebliche zusätzliche Anstrengungen erforderlich.

Autoabgase © AFP

Dem Klimakabinett gehören neben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) die Ressortchefs für Wirtschaft, Finanzen, Verkehr, Bau und Landwirtschaft an. Bei den Beratungen geht es auch um das von der Regierung bis zum Jahresende geplante Klimaschutzgesetz. Dafür hatte Schulze am Montag ohne Einwilligung des Kanzleramts die regierungsinterne Ressortabstimmung eingeleitet.