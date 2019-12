Klimaproteste in Madrid mit Greta Thunberg

Madrid (AFP) - Die Klimabewegung "Fridays for Future" hat für Freitag ab 18.00 Uhr zu Protesten in Madrid aufgerufen. Zu diesen wird auch die 16-jährige Klimaaktivistin Greta Thunberg erwartet. Zuvor ist zudem eine Pressekonferenz Thunbergs geplant. Die Proteste in der spanischen Hauptstadt finden am Rande der Weltklimakonferenz statt, die am Montag von UN-Generalsekretär António Guterres eröffnet wurde.

Umweltorganisationen dringen darauf, dass in Madrid zumindest ein paar große Emittenten eine Anhebung ihrer Klimaschutzziele fest zusagen. Weitere Knackpunkte der Verhandlungen sind Hilfen für die Entwicklungsländer bei der Bewältigung klimabedingter Schäden sowie konkrete Regeln zur Einbeziehung des Emissionszertifikatehandels in die internationalen Klimaschutzbemühungen.