SPD-Generalsekretär hält große Koalition für "sehr stark belastet"

Klingbeil kündigt nach Wahldebakel neuen Regierungsstil an

Berlin (AFP) - Nach dem Absturz seiner Partei bei der Bayern-Wahl hat SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil einen neuen Stil in der Regierungskoalition angekündigt. "Ich bin mir sicher, dass wir Konsequenzen daraus ziehen müssen", sagte Klingbeil am Montag im ARD-"Morgenmagazin". Der erste Schritt sei nun, dass "wir in der Regierungsarbeit in Berlin einen neuen Stil brauchen". Die große Koalition habe durch ihre Art und Weise des Regierens Vertrauen verloren.

SPD-Generalsekretär Klingbeil © AFP

Die SPD war bei der Wahl in Bayern am Sonntag auf 9,7 Prozent abgestürzt, ein Minus von 10,9 Prozentpunkten. Die Sozialdemokraten erzielten damit ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Landtagswahl überhaupt nach 9,8 Prozent im Jahr 2004 in Sachsen.

"Das Signal war deutlich: Wir müssen uns hier in Berlin mehr anstrengen, und wir müssen in der Koalition besser zusammenarbeiten", sagte Klingbeil im Sender NTV. Ausdrücklich nannte der SPD-Generalsekretär in dem Zusammenhang den CSU-Vorsitzenden und Bundesinnenminister Horst Seehofer: "Er ist jemand, der das Klima in der Koalition immer belastet hat, und ich hoffe, dass es auch bei der CSU jetzt zu einer Umkehr kommt."

Klingbeil sieht seine Partei durch Konflikte der Unionsparteien geschwächt. Der Koalitionsvertrag habe eine "sozialdemokratische Handschrift", aber die SPD müsse zur Kenntnis nehmen, "dass Vieles, was wir an Sachpolitik hier umsetzen, nicht nach außen dringt, dass der Unionsstreit Vieles überlagert". Die SPD müsse der Union jetzt ganz klar sagen: "Ihr müsst euch ändern." Aber auch die SPD müsse sich fragen, was sie anders machen könne.

Die Sozialdemokraten müssten sich jetzt auf ihren "Markenkern" der sozialen Gerechtigkeit zurückbesinnen, mahnte Klingbeil in der ARD. Es werde in den kommenden Jahren darum gehen, die "soziale Demokratie" zu verteidigen, "auch gegen die Widerstände, die da sind", sagte der Generalsekretär mit Verweis auf die AfD. Das Thema der Zukunft sei, wie sich der Sozialstaat im Zuge der Digitalisierung weiterentwickle, fügte er hinzu. Die SPD befinde sich derzeit in einer Umbruchphase.

Zur Regierungsarbeit sagte Klingbeil, die große Koalition sei "sehr stark belastet". Es habe sich als "schwierig" erwiesen, neben der Regierungsarbeit als Partei sichtbar zu bleiben. "Darum wird es jetzt um einen neuen Regierungsstil in der Koalition gehen", sagte der SPD-Politiker. "Wir liegen jetzt vor sehr entscheidenden Monaten in der großen Koalition."