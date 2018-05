Juso-Chef Kühnert warnt vor Übernahme von Sprache und Argumenten der AfD

Klingbeil verteidigt SPD-Chefin Nahles in Debatte um Flüchtlingspolitik

Berlin (AFP) - SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat Parteichefin Andrea Nahles gegen Kritik wegen ihrer Aussagen zur Flüchtlingspolitik verteidigt. Eine humanitäre Flüchtlingspolitik brauche klare Regeln, sagte Klingbeil am Montag in Berlin. Das bedeute auch, "dass die, die nicht hierbleiben können, schnelle Klarheit darüber haben und abgeschoben werden können".

Andrea Nahles © AFP

Nahles hatte am Wochenende in einem Interview mit der "Passauer Neuen Presse" die Unionsforderung unterstützt, die Maghreb-Staaten Tunesien, Algerien und Marokko zu sicheren Herkunftsländern zu erklären. Dies ist auch im Koalitionsvertrag vereinbart. Nahles sagte in diesem Zusammenhang: "Wer Schutz braucht, ist willkommen. Aber wir können nicht alle bei uns aufnehmen."

Juso-Chef Kevin Kühnert kritisierte die Äußerungen der SPD-Vorsitzenden. Sätze wie "Wir können nicht alle bei uns aufnehmen" würden in der Auseinandersetzung mit der AfD nicht helfen, sagte Kühnert am Montag im ARD-"Morgenmagazin". Die Aufnahme aller habe auch niemand gefordert.

Kühnert warnte, in allen demokratischen Parteien werde auf das Erstarken der AfD zum Teil reagiert, indem ihre Sprache und Argumente übernommen würden. Damit spielten die Parteien aber letztlich das Spiel der AfD mit. Die Botschaft sei deshalb auch an die SPD, "dass wir damit aufhören müssen".

Ähnlich äußerte sich Linken-Chefin Katja Kipping. "Wer anfängt, der rechten Stimmungsmache nachzugeben und deren Themen zu bedienen, wird die Rechten stärken", sagte Kipping in Berlin. Angesichts gehäufter Wortmeldungen prominenter SPD-Politiker für mehr Abschiebung und mehr Abschottung frage sie sich, ob dies die von der SPD versprochene Erneuerung der Partei sei.