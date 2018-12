Reaktion auf von Kramp-Karrenbauer geplantes "Werkstattgespräch"

Klingbeil warnt CDU vor Fixierung auf Thema Migration

Osnabrück (AFP) - SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat die neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer davor gewarnt, mit einer härteren Migrationspolitik den rechten Parteiflügel einbinden zu wollen. "In der CDU gibt es da offenbar immer noch viel Gesprächsbedarf", sagte Klingbeil der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstagsausgabe). "Ich kann der Union nur raten, sich jetzt nicht wieder monatelang auf dieses Thema zu fixieren."

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil © AFP

Kramp-Karrenbauer hatte nach ihrer Wahl zur Parteichefin für Anfang kommenden Jahres ein "Werkstattgespräch" zum Thema Migration und Sicherheit angekündigt. Daran sollen Experten und auch Kritiker des bisherigen Kurses teilnehmen.

Klingbeil appellierte in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" an die eigene Partei, bei einer Profilierung nicht auf die CDU zu schielen. "Wie die SPD als Partei und in der Koalition wahrgenommen wird, liegt nicht an der CDU sondern an uns selbst." Hintergrund ist die Frage, ob sich die SPD besser von der CDU hätte abgrenzen können, wenn der wirtschaftsliberale Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz die Wahl um den CDU-Parteivorsitz gewonnen hätte.

"Uns ist wichtig, nach einer Phase, in der die Union sehr mit sich selbst beschäftigt war, in der Regierung nun zügig voranzukommen", sagte Klingbeil. Als drängende Aufgaben der großen Koalition nannte der SPD-Generalsekretär Verbesserungen in der Pflege und stabile Renten.