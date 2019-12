Bundestag berät erstmals über Gesetzentwurf

Koalition bringt Entlastung für Betriebsrentner auf den Weg

Berlin (AFP) - Die große Koalition hat die Entlastung der Betriebsrentner auf den Weg gebracht: Der Bundestag beriet am Mittwoch in erster Lesung über den Gesetzentwurf der Regierung, mit dem die Krankenkassenbeiträge auf Betriebsrenten reduziert werden. Für rund 60 Prozent der betroffenen Betriebsrentner bedeutet dies, dass sie künftig maximal die Hälfte des bisherigen Krankenversicherungsbeitrags leisten müssen.

Bsirske: Rentenbeiträge müssen steigen © AFP

Auch die übrigen rund 40 Prozent der Betriebsrentner profitieren von der Regelung. Sie werden jährlich um rund 300 Euro entlastet. Die Entlastung wird durch die Einführung eines Freibetrages von 159,25 Euro monatlich auf Auszahlungen erreicht.

Hintergrund ist die sogenannte Doppelverbeitragung. Gemäß einem Beschluss der damaligen rot-grünen Bundesregierung von 2003 müssen seither gesetzlich versicherte Betriebsrentner auf Auszahlungen den vollen Krankenversicherungsbeitrag bezahlen, also sowohl den Arbeitnehmer- als auch den Arbeitgeberanteil.

Das Gesetz soll bereits am Donnerstag im Bundestag beschlossen werden, damit es wie geplant am 1. Januar in Kraft treten kann. Auf die Reform hatte sich die große Koalition im Zuge der Einigung auf die Grundrente im November verständigt.