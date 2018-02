Koalitionsgespräche sollen auch am Dienstag fortgesetzt werden

Berlin (AFP) - Die Koalitionsgespräche von Union und SPD gehen in die zweite Verlängerung: Die Verhandlungen sollen am Dienstagvormittag im Konrad-Adenauer-Haus der CDU fortgesetzt werden, wie am Montag aus Parteikreisen in Berlin verlautete. Ziel sei es, die Verhandlungen über eine erneute große Koalition dann abzuschließen.