Ministerium: Seehofer lässt Äußerungen Maaßens prüfen

Koalitionskreise: Ex-Verfassungsschutzchef Maaßen soll nun doch entlassen werden

Berlin (AFP) - Der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen soll nun doch entlassen werden. Dies verlautete am Sonntagabend aus Koalitionskreisen in Berlin. Eigentlich sollte Maaßen, der wegen eines Interviews zu den ausländerfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz von Ende August in die Kritik geraten war, als Sonderberater ins Innenministerium versetzt werden.

Berichten zufolge hatte Maaßen sich kürzlich kritisch zur großen Koalition geäußert. "Die Äußerungen von Herrn Maaßen sind dem BMI bekannt und werden derzeit geprüft", erklärte ein Sprecher des Innenministeriums. Nach Abschluss der Prüfung werde Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die "notwendigen Konsequenzen ziehen", erklärte der Sprecher weiter.

"Nicht ohne Grund haben wir vor Wochen die Entlassung Maaßens wegen seiner ständigen Alleingänge und Querschläger gefordert", erklärte der SPD-Innenexperte Burkhard Lischka.

Nachfolger Maaßens als Verfassungsschutzpräsident soll sein Vize Thomas Haldenwang werden. Das Bundesinnenministerium hatte die Berufung des 58-jährigen Juristen aber zunächst nicht bestätigt.