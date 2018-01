Koalitionsverhandlungen von Union und SPD beginnen

Berlin (AFP) - Vier Monate nach der Bundestagswahl starten Union und SPD am Freitag ihre Verhandlungen über eine neue große Koalition. Zum Auftakt ist ein Treffen der Parteichefs Angela Merkel (CDU), Martin Schulz (SPD) und Horst Seehofer (CSU) im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin geplant (09.00 Uhr). Anschließend soll in der CDU-Zentrale eine Runde von 15 Unterhändlern um die Partei- und Fraktionschefs zusammenkommen.

Union und SPD beginnen Koalitionsverhandlungen © AFP

In der zweiten Januarwoche hatten die Parteien bei Sondierungsgesprächen bereits weitreichende Vereinbarungen getroffen. Die Sozialdemokraten pochen aber auf Nachbesserungen in der Gesundheitspolitik, beim Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus sowie bei der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen. Bis Mitte Februar könnte ein Koalitionsvertrag stehen, dem die SPD-Basis dann in einer Mitgliederbefragung noch zustimmen müsste.