Gebäudekomplex wird durchsucht - Auch Straßen zeitweise gesperrt

Kölner Polizei lässt nach Drohmail Ditib-Zentralmoschee vorsorglich räumen

Köln (AFP) - Nach einer offenbar bei der Türkisch-Islamischen Union Ditib eingegangenen Drohmail hat die Polizei in Köln am Dienstagvormittag den Gebäudekomplex der Ditib-Zentralmoschee im Stadtteil Ehrenfeld vorsorglich räumen lassen. Anliegende Straßen wurden zeitweise gesperrt, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilte. Die Durchsuchung der Gebäude und die Ermittlungen vor Ort dauerten am Mittag zunächst noch an.

Neue Ditib-Zentralmoschee in Köln © AFP

Der Komplex der Kölner Ditib-Zentralmoschee umfasst neben einem 36,5 Meter hohen Kuppelsaal sowie zwei 55 Meter hohe Minaretten auch die Verwaltungsgebäude des Ditib-Bundesverbands, ferner Seminarräume, eine Bibliothek und eine Passage mit Ladengeschäften. Der repräsentative Bau entstand ab 2009 in mehrjähriger Bauzeit an der Stelle der früheren Ditib-Moschee auf einem alten Fabrikgelände unweit des Kölner Fernsehturms.