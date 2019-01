Shanahan dringt auf Umsetzung der Verteidigungsstrategie seines Vorgängers Mattis

Kommissarischer Pentagon-Chef räumt China oberste Priorität ein

Washington (AFP) - Der neue kommissarische US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan räumt China oberste Priorität ein. Shanahan habe die führenden Pentagon-Mitarbeiter bei einem Treffen am Mittwoch aufgefordert, sich "auf die Umsetzung der nationalen Verteidigungsstrategie zu konzentrieren", sagte ein Vertreter des Ministeriums in Washington. Er habe hinzugefügt: "Erinnern Sie sich: China, China, China".

Der kommissarische Pentagon-Chef Shanahan © AFP

Die nationale Verteidigungsstrategie war von Ex-Verteidigungsminister Jim Mattis entwickelt worden, der im Dezember aus Protest gegen den von US-Präsident Donald Trump angekündigten US-Truppenabzug aus Syrien seinen Rücktritt erklärt hatte. Mattis hatte auf "wachsende Bedrohungen" hingewiesen, die von Russland und China ausgingen, weshalb sein Konzept auf die Wahrung der US-Dominanz gegenüber den beiden Staaten abzielte.

"Amerikas militärische Stärke bleibt unser Fokus", erklärte Shanahan in einer Neujahrsbotschaft im Kurzbotschaftendienst Twitter. Im Jahr 2019 bleibe die nationale Verteidigungsstrategie "unsere Richtschnur".

Shanahan sollte am Mittwoch an der ersten Kabinettssitzung im neuen Jahr teilnehmen. Er hatte das Amt des Verteidigungsminister am 1. Januar kommissarisch übernommen.

Anders als der Vier-Sterne-General Mattis hat Shanahan nie in der Armee gedient und den Großteil seiner Karriere in der Privatwirtschaft gearbeitet. Bevor er im Juli 2017 Vize-Verteidigungsminister wurde, arbeitete er rund 30 Jahre lang für den Flugzeugbauer und Rüstungskonzern Boeing. Bis ein endgültiger Nachfolger für Mattis gefunden ist, wird Shanahan den Abzug der US-Soldaten aus Syrien leiten.