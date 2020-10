Konfliktparteien im Jemen lassen hunderte Gefangene frei

IKRK: 352 Gefangene ausgetauscht

Sanaa (AFP) - Im Jemen sind am zweiten Tag eines Gefangenenaustausches zwischen der Regierung und den Huthi-Rebellen hunderte Gefangene freigelassen worden. Wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) am Freitag mitteilte, wurden 352 Gefangene freigelassen und mit Flugzeugen in die Hauptstadt Sanaa sowie in die Stadt Aden gebracht. Insgesamt wollten die von Saudi-Arabien unterstützte Regierung im Jemen und die Huthi 1081 Gefangene austauschen.

Freigelassene Huthi-Rebellen am Flughafen von Sanaa © AFP

Bereits am Donnerstag hatte das IKRK nach eigenen Angaben Flüge für mehr als 700 freigelassene Gefangene organisiert. Sie wurden demnach in jemenitische Städte sowie in das Nachbarland Saudi-Arabien geflogen. Bei dem jüngsten Gefangenenaustausch arbeitete das IKRK mit dem jemenitischen Roten Halbmond zusammen.

Der Gefangenenaustausch wird als Zeichen für Fortschritte bei den Bemühungen gesehen, den jahrelangen Konflikt in dem Bürgerkriegsland zu beenden. Grundlage für den Austausch ist eine Einigung, die zwischen der jemenitischen Regierung und den Huthi Ende September unter UN-Vermittlung zustande gekommen war. Für die logistische Organisation des Gefangenenaustausches war das IKRK zuständig.

Seit 2014 herrscht im Jemen ein Bürgerkrieg zwischen der von Riad unterstützten Regierung und schiitischen Huthi-Rebellen, die vom Iran unterstützt werden. In dem Konflikt wurden seither zehntausende Menschen getötet, viele von ihnen Zivilisten.

Die Regierung im Jemen und die Huthi-Rebellen hatten sich bereits bei Friedensverhandlungen 2018 in Schweden unter UN-Vermittlung grundsätzlich auf den Austausch von 15.000 Gefangenen geeinigt. Dies wurde bisher jedoch nur sporadisch umgesetzt.