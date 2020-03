Reaktion auf Appell von UN-Generalsekretär Guterres

Konfliktparteien im Jemen unterstützen Aufruf zu Waffenruhe wegen Corona-Krise

Sanaa (AFP) - Die Konfliktparteien im Jemen haben einem Aufruf zu einer Waffenruhe zugestimmt, um die Zivilbevölkerung vor der Corona-Pandemie zu schützen. Die jemenitische Regierung, die Huthi-Rebellen und Saudi-Arabien begrüßten am Donnerstag einen entsprechenden Aufruf von UN-Generalsekretär António Guterres. Dieser hatte am Montag zu einer "sofortigen weltweiten Waffenruhe" aufgerufen, um Zivilisten in Konfliktgebieten vor den verheerenden Auswirkungen der Pandemie zu schützen.

Bislang blieb der Jemen vom Virus verschont © AFP

Die Zustimmung der drei Konfliktparteien erfolgte am fünften Jahrestag des Einschreitens der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition in den Bürgerkrieg im Jemen. Konkrete Vorschläge zur Umsetzung einer Waffenruhe machte jedoch keine der drei Parteien.

Bislang wurde im Jemen noch keine Infektion mit dem Coronavirus registriert. In dem Land ist die medizinische Grundversorgung bereits wegen jahrelanger Kampfhandlungen eingebrochen. Experten fürchten eine Katastrophe, sollte die Pandemie auf das Land übergreifen.

Im Jemen herrscht seit 2015 Krieg zwischen den von Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen arabischen Staaten unterstützten Truppen von Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi und den Huthi-Rebellen, hinter denen der Iran steht. Zehntausende Menschen wurden in dem Konflikt getötet; bei den meisten Opfern handelt es sich nach Angaben von Hilfsorganisationen um Zivilisten.