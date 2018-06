Waffenstillstand soll binnen drei Tagen in Kraft treten

Konfliktparteien im Südsudan einigen sich auf dauerhafte Waffenruhe

Khartum (AFP) - Im seit viereinhalb Jahren andauernden Konflikt im Südsudan haben sich die Konfliktparteien auf einen Waffenstillstand geeinigt. Die "dauerhafte" Waffenruhe solle binnen 72 Stunden in Kraft treten, sagte der sudanesische Außenminister Al-Dierdiry Ahmed am Mittwoch. Ein entsprechendes Abkommen unterzeichneten Südsudans Präsident Salva Kiir und sein Rivale Riek Machar bei einer Friedenskonferenz in Khartum.

Machar (links) und Kiir (rechts) bei Friedenskonferenz © AFP

Der Südsudan hatte im Sommer 2011 seine Unabhängigkeit vom Sudan erklärt. Im Dezember 2013 begannen bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen Anhängern Kiirs und seines einstigen Stellvertreters Machar. Seitdem wurden zehntausende Menschen getötet und vier Millionen Menschen in die Flucht getrieben.

Mehrere Anläufe zur Beendigung des Konflikts scheiterten bislang. Ein Friedensabkommen von August 2015 wurde durch schwere Gefechte zwischen den Truppen Kiirs und Machars im Juli 2016 in der Hauptstadt Juba zunichte gemacht. Auch eine im vergangenen Dezember verkündete Waffenruhe wurde nicht eingehalten.