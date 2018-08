Triumphale Rückkehr aus dem Ausland - Experten befürchten Eskalation

Kongolesischer Ex-Warlord Bemba meldet Kandidatur für Präsidentenwahl an

Kinshasa (AFP) - Nach seiner Rückkehr in den Kongo hat der frühere Warlord Jean-Pierre Bemba seine Kandidatur für das Präsidentenamt nun auch offiziell angemeldet. Er habe der Wahlkommission alle notwendigen Unterlagen übergeben, sagte Bemba am Donnerstag in der Hauptstadt Kinshasa. Am Vortag hatten ihn dort zehntausende Anhänger triumphal empfangen. In dem zentralafrikanischen Land wird am 23. Dezember der Nachfolger von Präsident Joseph Kabila gewählt.

Bemba-Anhänger in Kinshasa © AFP

Bereits vor seiner Rückkehr war Bemba von der Oppositionspartei Bewegung für die Befreiung Kongos (MLC) in Abwesenheit als ihr Kandidat aufgestellt worden, um bei dem Urnengang gegen Kabila anzutreten. Der 55-Jährige verbrachte die vergangenen elf Jahre im Ausland, von denen er zehn in Haft saß. Grund war eine Anklage des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) in Den Haag wegen Kriegsverbrechen im Nachbarland Zentralafrikanische Republik.

Bemba war früher bereits Vize-Präsident des Kongo und unterlag Kabila bei der Präsidentschaftswahl 2006, danach sah er sich mit Hochverratsvorwürfen konfrontiert und setzte sich nach Belgien ab. Dort wurde er 2007 aufgrund eines Haftbefehl des IStGH gefasst und vor Gericht gestellt. Das Gericht sprach ihn 2016 schuldig, hob die gegen ihn verhängte langjährige Haftstrafe im Juni aber in einem Berufungsverfahren wegen Verfahrensfehlern aber wieder auf.

In dem Prozess vor dem IStGH ging es um Verbrechen, die eine von Bemba befehligte Privatarmee in der Zentralafrikanischen Republik 2002 und 2003 verübten. Dessen damaliger Präsident hatte damals dessen Hilfe angefordert, um einem Putschversuch niederzuschlagen.

Die Rückkehr Bembas in den Kongo könnte nach der Einschätzung von Experten die politische Lage in dem Land weiter destabilisieren. Der Kongo erlebte seit seiner Unabhängigkeit von der einstigen belgischen Kolonialmacht Belgien 1960 noch keinen friedlichen Machtwechsel. 1996 bis 1997 sowie 1998 und 2003 wurden dort blutige Kriege geführt, in die auch andere Staaten hineingezogen wurden.