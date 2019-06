Oppositionspartei erobert Athen und nahezu alle Regionen

Konservative ND feiert überwältigenden Sieg bei Kommunalwahlen in Griechenland

Athen (AFP) - Die konservative Oppositionspartei Nea Demokratia (ND) hat in der zweiten Runde der Kommunalwahlen in Griechenland einen überwältigenden Sieg errungen. Laut vorläufigen Ergebnissen eroberte die ND die Rathäuser der Großstädte Athen und Thessaloniki sowie nahezu alle Regionen. Damit baut die konservative Partei fünf Wochen vor den vorgezogenen Neuwahlen ihre Position gegenüber der linken Regierungspartei Syriza von Ministerpräsident Alexis Tsipras aus.

Athens neuer Bürgermeister Kostas Bakoyannis © AFP

Von der ND unterstützte Kandidaten eroberten elf der 13 griechischen Regionen, darunter die größte Region Attika rund um die Hauptstadt Athen. "Die politische Landkarte Griechenlands ändert sich zugunsten der ND", sagte der Politologe Ilia Nikolapoulos im Fernsehsender Ert. "So etwas ist noch nie dagewesen." Bei der Europawahl vor einer Woche hatte die Nea Demokratia die Regierungspartei Syriza ebenfalls deutlich hinter sich gelassen. Regierungschef Tsipras hatte daraufhin Neuwahlen angekündigt. Diese sollen am 7. Juli stattfinden.

Die griechischen Wähler hätten ND-Parteichef Kyriakos Mitsotakis zum zweiten Mal "eine Botschaft für den Wandel" gegeben, sagte die frühere Außenministerin Dora Bakoyannis. Ihr Sohn Kostas Bakoyannis eroberte laut vorläufigen Ergebnissen in Athen mit 65 Prozent der Stimmen das Amt des Bürgermeisters.