Lange Koalitionsverhandlungen nach zweiter Wahlrunde Ende Oktober erwartet

Konservative liegen bei Parlamentswahl in Litauen vorne

Vilnius (AFP) - In Litauen liegen die oppositionellen Konservativen nach der ersten Runde der Parlamentswahl in Führung. Die Partei Vaterlandsbund - Christdemokraten Litauens erhielt nach Auszählung fast aller Stimmen 24,7 Prozent, gefolgt von der regierenden Mitte-Links-Partei Bund der Bauern und Grünen (LGPU) mit 17,6 Prozent, wie die Wahlkommission am Montag mitteilte. Trotz der Führung der Konservativen werden nach der zweiten Runde am 25. Oktober langwierige Koalitionsverhandlungen erwartet.

Stimmabgabe in Vilnius © AFP

In der ersten Runde werden 70 Abgeordnete des litauischen Parlaments mit insgesamt 141 Sitzen nach dem Verhältniswahlrecht aus Parteilisten gewählt. Die übrigen 71 werden in zwei Wochen in den Wahlkreisen bestimmt. Die Wahlkommission gab die Wahlbeteiligung mit 47,6 Prozent an.

Dominante Themen bei der Abstimmung in dem EU-Land mit 2,8 Millionen Einwohnern waren der Umgang mit der Coronavirus-Pandemie sowie das Thema wirtschaftliche Ungerechtigkeit. Der amtierende Ministerpräsident Saulius Skvernelis plant, nach der zweiten Runde erneut eine Mitte-Links-Koalition zu bilden.

Ex-Finanzministerin Ingrida Simonyte, Kandidatin der Konservativen, hingegen versprach ihren Wählern eine parteiübergreifende Koalitionsvereinbarung, die auf Plänen einer Bildungs- und Gesundheitsreform basieren soll.

Es wird erwartet, dass vier Parteien ins Parlament einziehen. Alle großen Parteien in Litauen haben eine pro-europäische Ausrichtung. Das Land unterstützt zudem die Opposition im benachbarten Belarus nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl vom 9. August.

Trotz des jüngsten Anstiegs der Corona-Fälle kam Litauen bislang glimpflich durch die Gesundheitskrise. Die Todesrate im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt weit unter dem EU-Durchschnitt, auch die wirtschaftlichen Prognosen für dieses Jahr zählen zu den besten in der Eurozone.