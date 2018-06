Janez Jansa verfügt aber über keine Mehrheit im Parlament

Konservativer Ex-Ministerpräsident will neue Regierung in Slowenien bilden

Ljubljana (AFP) - In Slowenien strebt der konservative Ex-Ministerpräsident Janez Jansa trotz fehlender Mehrheit im neu gewählten Parlament die Bildung einer Regierung unter seiner Führung an. "Wir werden versuchen, eine Koalition für Slowenien zu schmieden", sagte Jansa am Donnerstag nach einem Treffen mit Staatschef Borut Pahor. Es wird erwartet, dass Pahor den Ex-Ministerpräsidenten nach der konstituierenden Sitzung des Parlaments Ende dieses Monats offiziell mit der Regierungsbildung beauftragt.

Janez Jansa will in Slowenien eine Regierung bilden © AFP

Pahor sagte nach dem informellen Treffen, er bevorzuge keine spezifische Koalition. "Natürlich kann auch jemand anderes die Regierung bilden." Allerdings wolle er, dass Slowenien politisch stabil bleibe. Daher müsse die Regierungsbildung so zügig wie möglich vonstatten gehen.

Bei der Parlamentswahl am Sonntag hatten die Wähler die bisherige Mitte-links-Regierung abgewählt und die einwanderungskritische Partei von Jansa mit 25 von 90 Sitzen zur stärksten Kraft im Parlament gemacht. Die verbündete Mitte-rechts-Partei Nova Slovenija kam auf sieben Sitze. Damit fehlen Jansas Zwei-Parteien-Bündnis allerdings 14 Sitze für eine Mehrheit im Parlament.

Auf Platz zwei war die "Anti-System"-Liste (LMS) des Komikers Marjan Sarec mit 13 Sitzen gelandet. Sarec hatte während des Wahlkampfs eine gemeinsame Regierung mit Jansa ausgeschlossen.

Slowenischen Medienberichten zufolge sprechen die LMS und weitere Mitte-links-Parteien bereits über mögliche Alternativen, sollte die Regierungsbildung durch Jansa scheitern. Beobachter gehen jedoch davon aus, dass für eine Regierung unter der Führung von Sarec mindestens fünf Parteien benötigt würden.