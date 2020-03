46-Jähriger kündigt Sparpolitik an

Konservativer Lacalle Pou als Präsident Uruguays vereidigt

Montevideo (AFP) - In Uruguay hat der neue Präsident Luis Lacalle Pou seinen Amtseid geleistet. Bei der Zeremonie am Sonntag unter freiem Himmel in der Hauptstadt Montevideo kündigte der 46-Jährige eine konsequente Sparpolitik an: Mit "jedem Peso" der Steuerzahler werde sorgfältig umgegangen werden. Der Politiker der rechtsgerichteten Nationalpartei löst den linksgerichteten Staatschef Tabaré Vázquez ab.

Luis Lacalle Pou (l.) beim Amtseid in Montevideo © AFP

Lacalle Pou hatte die Präsidentenwahl am 24. November gewonnen. Mit der Niederlage des Kandidaten der Linkspartei, Daniel Martínez, ging eine 15-jährige Regierungszeit des Linksbündnisses Frente Amplio (Breite Front) zu Ende.

Lacalle Pou ist der Sohn des ehemaligen Präsidenten Luis Alberto Lacalle. Der 46-Jährige hatte nach den Ende Oktober ebenfalls abgehaltenen Parlamentswahlen einen Pakt mit rechtsgerichteten und Mitte-Rechts-Parteien im Kongress geschlossen.