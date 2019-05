Unabhängigkeitsbefürworter dürfen für Vereidigung Gefängnis verlassen

Konstituierende Sitzung des spanischen Parlaments mit Katalanen-Politikern

Madrid (AFP) - In Madrid ist das Parlament am Dienstag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengetreten. Mit dabei sind fünf Abgeordnete der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung, die eigens für den Anlass vorübergehend aus dem Gefängnis freigelassen wurden. Wie die übrigen Abgeordneten müssen die Katalanen-Politiker Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull und Raül Romeva auf die spanische Verfassung schwören - obwohl ihnen in einem Prozess vorgeworfen wird, eben diese Verfassung gebrochen zu haben.

Journalisten warten vor dem Parlament in Madrid © AFP

Der Oberste Gerichtshof hatte vergangene Woche den Weg für die Teilnahme der Katalanen-Politiker an der konstituierenden Sitzung freigemacht, eine endgültige Haftentlassung aber abgelehnt. Den seit gut einem Jahr inhaftierten Politikern wird derzeit in Madrid wegen ihrer Rolle beim umstrittenen katalanischen Unabhängigkeitsreferendum im Oktober 2017 der Prozess gemacht.

Die Sozialisten von Regierungschef Pedro Sánchez hatten die Parlamentswahl Ende April gewonnen. Sánchez erzielte jedoch nicht die notwendige Mehrheit und könnte auf die Stimmen der katalanischen Separatisten angewiesen sein. Mit der rechtsextremen Vox zieht erstmals seit dem Tod von Diktator Francisco Franco eine Rechtsaußen-Partei ins Parlament ein. Die Partei stellt 24 der 350 Abgeordneten.