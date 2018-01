Frankreichs Nationalversammlung hat neue Kleiderordnung

Kopftücher und Fußballtrikots sind tabu

Paris (AFP) - Keine Kopftücher, keine Fußballtrikots, keine klingelnden Handys: Für französische Abgeordnete sind bestimmte Kleidungsstücke und Accessoires ab sofort tabu. Seit Donnerstag gilt in der Nationalversammlung eine neue Kleiderordnung, wie Parlamentspräsident François de Rugy mitteilte. Danach sollen die Abgeordneten "neutral" gekleidet sein und weder "auffällige religiöse Symbole" tragen noch Werbelogos zur Schau stellen. Verboten sind auch Handytelefonate im Plenarsaal.

Für strenge Kleiderregeln: Parlamentspräsident Rugy © AFP

Auslöser für die verschärften Vorschriften sind umstrittene Auftritte von Abgeordneten der Linkspartei La France Insoumise (Das unbeugsame Frankreich). Ein Abgeordneter hatte unlängst im froschgrünen Trikot eines Amateur-Fußballclubs zum Plenum gesprochen.

Die Nationalversammlung passt ihre Kleiderordnung derjenigen in Hochschulen und an Schulen an, wo auffällige religiöse Symbole schon seit 2004 untersagt sind. In Frankreich ist die strenge Trennung von Kirche und Staat in der Verfassung verankert.