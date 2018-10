Empörung über Lob Trumps für Angriff eines Kongressabgeordneten auf Reporter

Korrespondentenvereinigung: Trump ermutigt zu Gewalt gegen Journalisten

Washington (AFP) - Eine Journalistenvereinigung in Washington hat das Lob von US-Präsident Donald Trump für einen gewaltsamen Angriff eines Kongressabgeordneten auf einen Journalisten mit scharfen Worten verurteilt. Trump ermutige zu Gewalt gegen Medienvertreter, kritisierte die Vereinigung der im Weißen Haus akkreditierten Korrespondenten am Freitag.

Trump bei dem Wahlkampfauftritt in Missoula, Montana © AFP

"Alle Amerikaner sollten zurückweichen vor dem Lob des Präsidenten für einen gewaltsamen Angriff auf einen Reporter, der seinen von der Verfassung geschützten Job macht", erklärte der Vorsitzende der Vereinigung, Olivier Knox. Dies komme "der Verherrlichung eines Verbrechens" gleich. Es dürfe niemanden gleichgültig lassen, wenn Trump eine Gewalttat rühme, die sich gegen die freien und unabhängigen Medien richte.

Trump hatte den Kongressabgeordneten Greg Gianforte mit Lob überschüttet, der wegen eines gewaltsamen Angriffs auf einen Journalisten verurteilt wurde. Gianforte sei ein "unglaublicher Anführer aus Montana" und "einer der am meisten respektierten Leute im Kongress", sagte Trump am Donnerstag bei einem Wahlkampfauftritt in Missoula im US-Bundesstaat Montana.

Trump äußerte sich mit Blick auf den Übergriff des Politikers auf den Journalisten Ben Jacobs von der britischen Zeitung "The Guardian". "Jeder Mann, der einen Body Slam machen kann, ist mein Mann", sagte der US-Präsident vor seinen Anhängern und rief zur Wahl Gianfortes bei der Kongresswahl auf. Body Slam ist eine Kampftechnik aus dem Wrestling-Sport.

Gianforte war 2017 Kandidat für eine Teilwahl in Montana, als er in einen Streit mit Jacobs geriet und diesen zu Boden warf. Er wurde dennoch gewählt, aber zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Der Fall sorgte landesweit für Schlagzeilen.